Vossenjacht verboden in provincie Utrecht: 'Ramp voor weidevogels in Eempolder'

De rechter oordeelde dat de ontheffing van de provincie niet geldig is, omdat onvoldoende duidelijk is gemaakt hoeveel kippen 's nachts gedood worden, wat het aandeel van de vos daarin is en hoe groot de schade voor de agrarische bedrijven daarmee is. Ook heeft de rechtbank een ander besluit van de minister, waarin staat dat vossen overdag mogen worden gedood als zij schade veroorzaken, 'onverbindend' is. Dat houdt in dat bij tegenstrijdigheid van wetten of regels de hogere wet automatisch geldt.