Feestlocatie Brothers in Bunnik sluit na 25 jaar de deuren: 'Pandemie heeft ons aan het denken gezet'

De broers hebben in totaal negentien horecazaken in Midden-Nederland, ondergebracht in de Brothers Horeca Groep (BHG), en hebben een zware tijd achter de rug. De coronacrisis trok een flinke wissel op het bedrijf en de collega's. "BHG kiest nu voor het goed exploiteren van de huidige locaties en zich verder voorbereiden op een mooie toekomst. Het is voor nu belangrijk dat we zorgen voor aanwas van nieuwe collega’s, zowel voor in vaste dienst als oproepkrachten, en dat iedereen binnen onze organisatie op de juiste plek zit”, aldus Marco.