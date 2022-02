Puinruimen gaat door op zesde stormdag op rij: 'Het is verschrikkelijk druk'

"Onnodig", aldus Pfeijffer die hier al zeker dertig jaar huurt. Hij belde namelijk net als zijn buurman vrijdag al direct om de schade te melden, maar vervolgens bleef het stil. Volgens woningcorporatie Provides was de meldkamer overbelast. "Na de melding is er actie ondernomen zodat de benodigde materialen vandaag beschikbaar zijn en we aan de slag kunnen. Dat we dit niet hebben teruggemeld is niet goed geweest", vertelt Arnold Wagemakers, bestuursadviseur bij Provides.