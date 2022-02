Drugsbende verdiende miljoenen met chrystal-methlabs, OM eist hoge celstraffen en boetes

In een voormalige manege in het Drentse Nijeveen had de groep een aandeel in een grote cocaïnewasserij. Daar werd volgens het OM dagelijks 150 tot 200 kilo cocaïne, die met andere stoffen was vermengd, gezuiverd en tot blokken geperst. De cokewasserij was volgens het OM de grootste die ooit in Nederland is aangetroffen. Het lab had naar schatting een omzet van 4,5 tot 6 miljoen euro per dag. Ook hier waren 'vakmensen' uit het buitenland ingehuurd. Toen de politie er op 30 juni 2020 binnenviel, werden ook 14 Colombianen opgepakt.