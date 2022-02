Nog steeds minder autorijbewijzen dan voor de coronapandemie

Verschillende rijscholen in Utrecht geven aan dat de coronabesmettingen hen om de oren vliegen. Hierdoor zijn rijscholen genoodzaakt om lessen te verzetten. Rijschoolhouder Mustapha Abjij van Rijschool Galgenwaard weet er alles van. "Het is bizar druk, de wachttijd is zeker vier maanden, mensen die zich nu aanmelden kunnen pas in juni beginnen."