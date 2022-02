Meer Nederlanders op Utrechtse campings, maar toeristensector wil buitenlanders terug

"Normaal is recreatie en toerisme in deze provincie geen doel, maar een middel voor een sterke regionale economie en veel werkgelegenheid", aldus Van der Schaaf. "Ongeveer 12.000 mensen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei verdienen hun geld in deze sector. En het is goed voor de voorzieningen in buitengebieden en kleine kernen." Van der Schaaf hoorde een supermarkteigenaar in Maarn bijvoorbeeld zeggen dat hij zonder de vakantieparken aan het Henschotermeer nooit een winkel in de buurt had geopend.