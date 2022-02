Utrechtse Heuvelrug voert permanent vuurwerkverbod in

De eerste politieke aanleiding voor het verbod was een opmerking die burgemeester Frits Naafs indertijd maakte tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. De overlast voor mens en dier en de schade aan natuur en milieu waren het gemeentebestuur een doorn in het oog. "We waren het allemaal zat", zegt commissielid en kandidaatraadslid Nico Daamen van BVHlokaal. "Alle partijen in de raad wilden van het vuurwerk af."