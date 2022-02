Zelftest in de maak voor vroegtijdig opsporen van hartkwalen, nierschade en diabetes

In Nederland zijn er in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren toenemen, vanwege de vergrijzing. Op dit moment is er in Nederland nog geen preventief onderzoek naar diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium. De zelftesten moeten het gezondheidsverlies de komende tien jaar met een kwart verlagen.