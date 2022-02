Volgens Riet was er gisteren geen gemeentelijke delegatie in de vorm van bijvoorbeeld burgemeester Bolsius of wethouder Kraanen bij het gesprek. De gemeente wil vandaag niet reageren op de kritiek. “Wij hebben afgesproken dat in vertrouwelijkheid te doen, dus alles over een eventuele afspraak of bijeenkomst ga ik echt niets zeggen”, aldus woordvoerder Iris van Veen. Nabestaanden laten weten dat er deze week nog een tweede groep nabestaanden in gesprek gaat met de spirituele groep.