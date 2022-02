Nog geen water, maar roeiclub voor Utrechtse polder Rijnenburg alvast opgericht: 'Vertrouwen is er'

De Lange is een bekende in de Utrechtse roeisport en bestuurslid van Watersportbaan Midden-Nederland, een stichting die zich al twintig jaar sterk maakt voor extra roeiwater omdat het op het Merwedekanaal veel te vol is. Voert hij de druk op met het oprichten van de club? Een beetje wel, maar dit is ook het momentum, vindt De Lange. "In het regeerakkoord wordt bouwen in de polder gestimuleerd en gisteravond was er een roeidebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar bleek opnieuw heel veel politieke animo te zijn voor roeiwater in Rijnenburg. Naar verwachting wordt in de komende collegeperiode de knoop doorgehakt en kan de eerste schop de grond in. Dus is het vandaag het moment om alvast een roeiclub te beginnen."