1 procent minder baby's gevaccineerd, RIVM 'enigszins ongerust'

De opkomst voor de HPV-vaccinaties steeg juist het afgelopen jaar. Van de meisjes die in 2008 zijn geboren, heeft 70 procent deze prik gehaald. Dat is 6 procent meer dan de opkomst in eerste instantie was onder meisjes die in 2007 zijn geboren. In die groep nam de vaccinatiegraad vorig jaar uiteindelijk wel verder toe, tot 74 procent. HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Dit virus kan verschillende vormen van kanker veroorzaken.