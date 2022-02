Zo zal het vernieuwde Paleis Soestdijk straks honderdduizenden extra bezoekers per jaar aantrekken. Het toenemende autoverkeer op de Amsterdamsestraatweg, die pal voor het paleis langsloopt, is daarom een grote zorgenpost. Zeker omdat bezoekers ook de weg moeten oversteken om bijvoorbeeld van het paleis naar het hotel te lopen. Het liefst ziet de gemeenteraad daarom de komst van een tunnel of brug, waardoor de doorstroming en veiligheid niet in gevaar komt. Toch is dat onwaarschijnlijk omdat de gemeente, provincie en de eigenaar daar niet voor willen betalen.