VEENENDAAL - Dat hij zijn kinderen sloeg was volgens een 28-jarige verdachte uit Veenendaal in zijn cultuur doodnormaal. Maar dat hij zijn dochtertje regelmatig seksueel zou hebben misbruikt, is volgens hem een vieze leugen, bedacht door zijn ex-vrouw om hem het huis uit te werken. Als ze dat in zijn Koerdische-Syrische geboortestreek geloven, komt de eer van zijn familie in het geding en zouden zijn dochter en hij ten dode zijn opgeschreven, zei verdachte N.M. vandaag in de Utrechtse rechtbank. De officier van justitie eiste vandaag zes jaar cel tegen hem.