Demonstratie tegen 'verpretparking' Henschotermeer: 'Willen duidelijk signaal afgeven'

Omwonenden Heidi Klumper en Lars Plooyer begonnen via Facebook een eigen petitie : 'Handen af van ons Henschotermeer', die inmiddels 3300 keer is ondertekend. Zij vrezen dat de huidige bouwplannen een voorbode zijn voor een groot vakantiepark. "Ik kom hier heel vaak, het is eigenlijk mijn tweede huis. Het is de vraag in hoeverre vrije reactie mogelijk blijft", zegt Heidi Klumper. Lars Plooyer heeft als doembeeld een soort Centerparcs waar alles heel veel geld kost. "Blijft de recreatie nog zoals ie nu is? Dat je voor een redelijk bedrag naar binnen mag?"