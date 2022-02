21 en 15 maanden cel voor overvallers pakketbezorger die gepakt werden door gps-signaal

Een jaar geleden overvielen de mannen de pakketbezorger in Utrecht. Ze waren hem gevolgd vanaf het sorteercentrum, waar hij in alle vroegte op pad ging met veertig mobiele telefoons. Toen de bezorger op zijn eerste afleveradres op de Bakemastraat in Leidsche Rijn zijn kofferbak opende, nam een van de mannen hem in een nekklem.