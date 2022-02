Een kijkje bij de Commodore-club in Maarssen: 'Nog altijd bezig met de nostalgie van toen'

Vijf of zes keer per jaar komt de Commodore-club samen in 't Schuurtje in Maarssen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom; er is altijd belangstelling zat, zegt Marien Kaptein: ''De leden waren in de jaren 80 jongetjes die geïnteresseerd waren in techniek en die met die nostalgie nog altijd bezig zijn.''