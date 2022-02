"We zijn hier onwijs blij mee. Na 30 jaar is de discussie gesloten, we blijven zwemmen in Oudewater!", zegt fractievoorzitter Gijs Hoogenboom van VVD/D66. De grootste oppositiepartij, het CDA, stemde tegen. Volgens raadslid Leendert Oosterom kan Oudewater zich een nieuw zwembad in deze opzet niet veroorloven. "We zien te veel risico's. We hebben geen geld om dit te betalen. We vinden het ook jammer dat het met zo'n kleine meerderheid, 8 tegen 7, aangenomen wordt."