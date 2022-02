Mooie verhalen heeft hij genoeg. "In 2007 gaven we een feest, maar in de Jaarbeurs stond die avond ook Armin van Buuren met 30.000 man. We dachten: het wordt rustig, er zal wel niemand komen. En toen was het om 00.00 uur opeens afgeladen. Konden we even later het bordje omdraaien, dat we zaten vol zaten. Al onze vaste groepen en gasten waren er. Toen dacht ik: dit is Brothers. Mooi dat ze alsnog naar ons kwamen."