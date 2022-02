Utrechts Landschap houdt inzamelingsactie na flinke stormschade

Volgens een eerste schatting is de stormschade zo'n 300.000 euro. Onder meer Kasteel Loenersloot, de steenfabriek in de Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede, de tabaksschuren bij Amerongen en de schaapskooi in Driebergen moeten hersteld worden. Ook de nieuwe elektrische pont op de Kromme Rijn heeft veel water gemaakt en apparatuur zal moeten worden vernieuwd.