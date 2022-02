Houtstook in Amersfoort aan banden gelegd

"Een verbod bij code oranje én rood is een mooie stap in het tegengaan van de overlast, gezondheidsschade en luchtvervuiling die houtrook veroorzaakt", stelt Dillian Hos, fractievoorzitter van GroenLinks. In Amersfoort is al een bewustwordingscampagne gevoerd en de gemeente heeft in het Schone Luchtakkoord ook afspraken gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toch had de gemeente tot nu toe nauwelijks mogelijkheden om tegen overlast op te treden.