Jet en Rien uit Utrecht leven mee met vrienden in Oekraïne: 'Ze bereiden zich voor op een bombardement'

"We are worried. No one knows what happens next. Pray for us." Vanaf haar Utrechtse keukentafel leest Jet een appje voor dat ze gisteravond kreeg van een kennis uit Kiev. Waar aanvankelijk vooral de inwoners van Oost-Oekraïne bezorgd waren voelen nu ook de hoofdstedelingen zich steeds meer bedreigd. "Hij zegt dat hij nooit had kunnen voorstellen dat hij daadwerkelijk bezig zou zijn met het inrichten van de schuilkelder. Ze bereiden zich voor op een bombardement."