Van Rossem Vertelt: het rampjaar 1672 had Utrecht vooral aan zichzelf te danken

"Kijk, hier staat het: "dat de Stadt Uijtrecht (...) gelijck off te vreesen was dat het selve aenleijdinge soude geven tot een doorvaert vande Stadt Amersvoort aff tot in den Rhijn, ende sulcx de commercie uijt de ZuijderZee, inden Rhijn brengen sonder de Stadt Uijtrecht te passeren". Met andere woorden, er was 'gedoe', want de regenten wilden niet dat er goederen van de Zuiderzee via Amersfoort naar de Rijn konden gaan, omdat Utrecht dan commercie zou missen!"