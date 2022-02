Omwonende Amersfoorts park afgetuigd door overlastgevers, OM vindt poging doodslag bewezen

Verdachte F. hield in de Utrechtse rechtbank hardnekkig vol dat hij het slachtoffer niets heeft gedaan. Toen hij de heuvel afliep zou het al voorbij zijn geweest. Medeverdachte I. was als eerste naar beneden gegaan. F. zou de man uit bezorgdheid met wat anderen naar huis hebben begeleid. Verder had hij weinig herinnering aan het incident, "omdat het een hele vage avond was geweest en ze best wel een beetje veel hadden gedronken."