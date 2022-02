Amersfoorter moet cel in voor oplichten ouderen voor vier ton

De Amersfoorter maakte in 2019 en 2020 deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met 'phishing'. Ze richtten zich hierbij met name op 65-plussers. Meestal ontvingen de slachtoffers een e-mail die van hun bank leek te komen. In die mails stond dat een derde was gemachtigd geld van hun rekening af te schrijven. De ontvanger moest vervolgens op een link klikken als de machtiging niet juist was.