Eigenaar Utrechtse telefoonwinkel opgepakt op verdenking van witwassen

"De handel in PGP-telefoons is op zich niet strafbaar, maar als je wetenschap hebt van het feit dat criminelen er gebruik van maken, dan heb je een probleem met politie en justitie. Dat konden we ook tijdens het onderzoek achterhalen", vertelt Wim Hoonhout van de politie. "We hebben echt gedegen onderzoek gedaan en daaruit bleek dat hij een soort facilitator van de onderwereld was, waarbij hij deze speciale telefoons ter beschikking stelde."