Tram naar IJsselstein en Nieuwegein rijdt komende vier maanden niet: voorlopig laatste werkzaamheden

Een andere oplossing waar de bewoners aan denken is een geluidsscherm. "Van 2,5 meter hoog. Dat moet toch wel te realiseren zijn? Het ligt aan de politieke wil en moed of dat idee wordt uitgewerkt. Of men serieus is om het welzijn van de bewoners te verbeteren." De bewoners laten via Kofflard weten vooral te hopen op perspectief.