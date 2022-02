Excuses voor slavernijverleden: 'Wat heb ik daarmee te maken?'

Burgemeester Dijksma benadrukt na de bijeenkomst dat het volgens haar erg belangrijk is omdat de excuses ook een vorm van erkenning zijn. "Nazaten van de tot slaaf gemaakten hebben tot op de dag van vandaag last van het feit dat stuk geschiedenis niet erkend wordt. Dat we daar niet open en eerlijk over zijn. Dat onze geschiedenis ook een zwarte bladzijde kent. Ik denk dat het voor hen, en voor ons, belangrijk is om het leed en de misdaden erkennen om samen vooruit te kunnen."