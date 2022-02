Er is ook studie gedaan naar het inpassen van een roeibaan in Rijnenburg. Dat is zeer gewenst omdat het op het Merwedekanaal veel te druk is. Voor de studie is een afmeting van 2200 meter bij 100 meter gebruikt als uitgangspunt. "De inpassing van deze baan in Rijnenburg brengt grote ruimtelijke uitdagingen met zich mee", staat in de studie. In de verdere planuitwerking wordt een afweging gemaakt of een roeibaan van deze grootte haalbaar en gewenst is.