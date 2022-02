Bloemen voor Soesterbergse olympiërs Joska le Conté en Floris Meijer

Haar keuze leidde afgelopen Winterspelen dus al tot een succes: skeletonster Kimberley Bos behaalde historisch brons: nooit eerder won Nederland een medaille op skeleton. Le Conté is ontzettend trots. "Om als Nederlander een medaille te pakken in de sport skeleton is een historisch moment. Kimberley is het hele seizoen al heel constant geweest, maar je moet het op zo'n toernooi ook weten te schoppen: het is namelijk een moeilijke nieuwe baan. Om dan derde te worden is gewoon echt hartstikke goed."