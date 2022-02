Baarn stemt in met huizen en hotel bij Paleis Soestdijk

Veel raadsleden hadden dit probleem graag opgelost nog voordat het bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk zou worden vastgesteld, maar dat is niet gelukt. Een tunnel onder de weg of een brug over de weg is duur en de gemeente, provincie en eigenaar willen niet voor de kosten opdraaien. Toch hebben sommige partijen nog hoop dat er in goed overleg uiteindelijk toch een 'ongelijkvloerse kruising' kan worden gemaakt. Zo wordt nog gesproken over een tijdelijke brug.