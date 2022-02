Expert Universiteit Utrecht: 'Invasie in Oekraïne op geen enkele rationele manier te verklaren'

"Poetin leek eerder deze week al de contact met de realiteit kwijt te zijn met zijn speech", zei ze vanmorgen. "Gisteren was hij weer even wat rationeler, maar ik ben bang dat dit toch een man is die door corona al twee jaar in isolatie leeft, getergd is en zich kennelijk in het nauw gedreven voelt door het westen. Dit is op geen enkele rationele manier te verklaren."