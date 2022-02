Kunstenaars eren Mondriaan op 150ste geboortedag: 'Hij had volkomen vertrouwen in wat hij maakte'

Marloes: "Bij het zien van Mondriaans abstracte schilderijen had ik vroeger zoals zovelen het idee: dat kan m'n kleine nichtje ook. Maar als je je dan gaat inlezen over die man, zie je hoe fantastisch zijn werk is. Wat hem ook zo bijzonder maakt is dat ondanks dat niemand op zijn ideeën zat te wachten hij toch volkomen vertrouwen had in wat hij zelf maakte. En dat hij ondanks alle kritiek toch is doorgegaan met wat hij deed. Wat Mondriaan en ik sowieso gemeen hebben is dat we allebei van jazzmuziek houden."