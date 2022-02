Hoewel tegenstanders de juridische messen slijpen, is Maya Meijer-Bergmans vooral opgelucht en blij. Samen met haar man Ton Meijer (het stel staat in de Quote 500) is ze sinds enkele jaren eigenaar van Paleis Soestdijk. Ze wil ze zo snel mogelijk beginnen met de restauratie. "Het liefst in het najaar al", zegt ze tegen RTV Utrecht. "Het zou misschien ook december kunnen worden."