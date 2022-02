"Jaarlijks vloeien miljoenen euro’s publiek geld via Nederlandse gemeenten naar de Russische staat", schrijven ze in een opiniestuk in de Volkskrant . "Door systematisch onder de prijs van concurrenten te zitten, wist Gazprom zelfs de gemeente Utrecht (waar GroenLinks de grootste partij is) als klant bij te schrijven. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen roepen we alle politieke partijen in de 120 gemeenten op om de geldstroom naar Gazprom te stoppen en van gasleverancier te wisselen."