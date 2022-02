Bunnikse arts die wordt verdacht van moordpoging op baby mag van rechter niet terug naar haar kinderen

Sarah V. mag haar proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een van die voorwaarden is dat zij haar drie kinderen alleen onder toezicht mag zien, op afgesproken tijdstippen. Mensen van Allerzorg of haar ouders of schoonmoeder moeten daar dan bij aanwezig zijn. Volgens de verdediging is het slecht voor de ontwikkeling van de kinderen en de binding met hun moeder dat zij niet bij haar en hun vader in huis wonen.