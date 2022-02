Adieu coronamaatregelen: stickers weg, mondkapjes af en meteen feest

Het kabinet haalt sinds 15 februari Nederland in drie stappen van het slot. Vandaag volgt de derde stap, waarbij er weer normale openingstijden gaan gelden voor bijvoorbeeld horeca, bioscopen en theaters. Verder nemen we afscheid van de verplichte anderhalve meter, het dragen van een mondkapje in de winkel of als je opstaat van je stoel in de horeca én het maximum aantal bezoekers in café of restaurant.

In het openbaar vervoer geldt nog wel een mondkapjesplicht. Enkele ziekenhuizen hebben ook al te kennen gegeven dat ze daar voorlopig vrijwillig aan vasthouden.

Het coronatoegangsbewijs is nu ook niet meer nodig op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn. Als er wel meer mensen binnen zijn geldt nu een 1G-beleid; je moet een negatieve test laten zien om naar binnen te kunnen.