UKiest: De stoelendans in de Utrechtse gemeenteraden telt straks 3.590 afvallers

Woudenberg heeft bij de verkiezingen in maart vijftien raadszetels te verdelen. Op het stembiljet staan liefst 168 namen, omgerekend 11 per zetel. In Montfoort en Utrecht hebben zich 10 kandidaten per zetel gemeld. In IJsselstein is de concurrentie het kleinst. Daar doen 90 mensen een gooi naar de 23 beschikbare zetels, ongeveer vier per zetel.