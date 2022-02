De provincie Utrecht had aan de faunabeheereenheid in Utrecht een ontheffing verleend voor het afschieten van wild. Gevreesd werd dat als er eenmaal wilde zwijnen in Utrecht zijn, zij zich zó snel voortplanten dat ze schade gaan aanrichten en ziektes kunnen verspreiden. Enkele stichtingen die opkomen voor dieren en dierenrechten waren het daar niet mee eens. De rechtbank is het met hen eens dat de aanname onvoldoende onderbouwd is en dat het nulstandbeleid - geen groepen wilde zwijnen buiten de Veluwe en twee gebieden in Limburg - niet altijd gehanteerd hoeft te worden.