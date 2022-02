Komst 30 kilometer lange foetsroute tussen Uithof en Veenendaal weer stap dichterbij

Gedeputeerde Arne Schaddelee hoopt dat het fietspad eind 2024 klaar is. Toch zijn er nog wat beren op de weg. Zo moet nog een oplossing worden gevonden voor de route in Doorn, daar is bij de Dorpsstraat (ten oosten van het kruispunt met de N227) nog niet helder hoe fietsers meer ruimte kunnen krijgen. Ook de gemeente Bunnik moet nog kijken hoe het fietspad precies in te passen is.