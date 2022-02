De raad debatteerde vandaag over de ‘schaalsprong in het OV’. Het was een voortzetting van een vergadering op 28 januari. Toen debatteerde de Utrechtse raad al over de plannen. Maar het debat liep uit, en de tijd om verder te vergaderen was op. Vandaag ging dat debat verder met de reactie van het college op de antwoorden van de gemeenteraad.