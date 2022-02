"In het belang van snelle woningbouw hadden we niet veel tijd nodig om met elkaar tot overeenstemming te komen over dit aangepaste plan voor Haagstede", aldus Van Liempdt. "We hebben weinig locaties waar het bestemmingsplan klaarligt en de schop bij wijze van spreken direct in de grond kan. Dit is er zo een, dus ik ben blij met het aangepaste plan en daarmee de mogelijkheid om snel te gaan bouwen. Zo spelen we in op de grote vraag naar woningen in onze gemeente."