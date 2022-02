Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne zal de aftrap van de verkiezingscampagne in Utrecht soberder zijn. D66 was van plan morgen een pop-up-campagnewinkel te openen aan de Steenweg, maar dat gaat niet door. Ook het campagneteam van de VVD zegt dat er nu even geen ruimte is voor 'lollige dingen'.