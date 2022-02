In de Nationale Chronische Q-koorts Database zijn gegevens opgenomen van 585 patiënten. Ook dat zijn er meer dan in 2018 stonden geregistreerd: er kwamen 66 mensen bij die bewezen of mogelijk aan chronische Q-koorts lijden. "Opvallend is dat zelfs tien jaar na het einde van deze grote uitbraak er nog steeds nieuwe gevallen van chronische Q-koorts zijn gediagnosticeerd bij patiënten die jaren geleden zijn besmet", aldus het Radboudumc.