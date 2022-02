Montfoort gaat met 80 kleine gemeenten een statement maken: 'We hebben echt meer geld nodig'

Intussen is de begroting op orde , maar burgemeester Petra van Hartskamp maakt zich nog altijd zorgen. "Ik ben bang dat er steeds meer taken onze kant op worden geschoven. Tegelijkertijd hebben we minder bevoegdheden en minder geld. En het bedrag dat we krijgen verschilt zo vaak van grootte dat het lastig is om erop te besturen. Bovendien zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om jeugdzorg te bieden, maar weten we pas aan het einde van het jaar wat we uit hebben gegeven en dat kan een tekort betekenen. Dat is waardeloos besturen."