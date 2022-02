Hoewel we er vaak niet over nadenken, is stemmen voor velen een hele uitdaging. Denk alleen al aan alle stappen die je in het stemlokaal zelf moet doorlopen. "Eerst je ID-kaart en dan wéér naar een hokje", legt Karin uit. "En dan ook nog dat biljet. Dat papier is zó groot, dat is echt niet simpel."