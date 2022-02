Omstreden bedrijf DEVO levert warmte voor nieuwe wijk Veenendaal, maar extra onderzoek naar participatie en transparantie

VEENENDAAL - De nog te bouwen nieuwbouwwijk Groenpoort in Veenendaal-Oost wordt in de toekomst verwarmd door een warmtenet van het omstreden bedrijf DEVO. Er wordt in Veenendaal veel over het bedrijf gesproken omdat er in het verleden veel fouten gemaakt zijn. Toch heeft de raad nu vertrouwen in het bedrijf.