Prijs aan de pomp loopt met de dag op, maar een brandstoftekort is nog niet in zicht

De oorlog in Oekraïne legt een flinke druk op de financiële markten wereldwijd. De aandelenbeurzen leden gisteren flinke verliezen en olie en gas wordt snel duurder. De energiebranche bereidde zich al een tijdje voor op deze situatie, zei De Vries vanmorgen in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. ''De brandstofmarkt opereert wereldwijd en hield met verschillende scenario's rekening. Dat vertaalt zich in acties als wel of niet meer opslaan.''