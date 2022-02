Vorig jaar is met name over windenergie gesproken. Nu is het tijd om het wél over zon te hebben, vindt Van Uden. “Zoals we in het vorige plan hebben afgesproken gaan we door met het ontwikkelen van zonnevelden.” Waar die moeten komen is nog de vraag. Van Uden: “Logisch zijn de plekken die wat meer afgelegen liggen, zoals langs de A2. Naar die plekken gaan we als eerste kijken.”