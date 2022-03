'Vele gezichten': podcast over gevlogen politicus Sjoerd Swane

Wie is Sjoerd Swane? Journalisten Lisa Dekker en Jiri Glaap ontdekken in het gemeentelijk archief dat Swane niet warm wordt onthaald in de gemeente Maarssen. Burgemeester Ed d'Hondt is ook op zijn hoede. Later in Swane's politieke carrière ervaart de familie Hofland aan den lijve hoe hij zijn macht laat gelden. In het Brabantse Vught bezoeken Lisa en Jiri een mysterieus landhuis.