Aflevering 2: De zaak Matterhorn

PROVINCIE UTRECHT - Sjoerd Swane, een machtig politicus uit Maarssen die daar jaren geleden alle touwtjes in handen had en machtsmisbruik niet schuwde. Hij verdween spoorloos nadat hij in 2011 werd veroordeeld voor fraude en corruptie. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart duiken RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht nog één keer in het verhaal van de gevlogen wethouder.